Amsterdam aA nl Pianist Cor Bakker is een ware kameleon

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat pianist Cor Bakker. Hij kan spelen met iedereen en in welke muzieksoort dan ook. Hij wordt dan ook wel een ware kameleon genoemd.

Robert Jan de Boer

biografie naam: Cor Bakker geboren: Landsmeer, 1961 beroep: pianist, componist erelijst: Gouden Harp (1996), Gouden Notenkraker (1997), Kiwanis Jazz Award (2007), Meerjazzprijs (2015)

Hij is een gediplomeerd uitvoerend musicus en lesgeven mag hij ook, maar dat laatste heeft hij alleen korte tijd gedaan. Wat hij het liefste doet, is zangers begeleiden en dan zo mooi mogelijk. "Ik wil spelen", voegt hij daar kort en krachtig aan toe. Kun je met iedereen spelen? Ja. Qua muziek heb ik ook nooit mijn neus opgehaald voor dingen. Ik zat op het Conservatorium, dat is echt een jazzopleiding. Daar had je echte jazzpuristen. Die wilden alleen maar jazz spelen. En ik dacht: maar er is zoveel andere muziek, zoveel andere interessante dingen. Ik weet nog dat collega-muzikanten hun neus ophaalden toen ik met Paul de Leeuw ging werken. Maar ik vond dat leuk. Ik werd uitgedaagd, want Paul improviseerde heel veel. Hij zette weleens een liedje in dat niet bestond. Dan kun je zeggen: dat kan ik niet, maar je kunt ook gewoon meespelen. Dan maken we er wat van.

"Ik weet nog dat andere muzikanten hun neus ophaalden toen ik met Paul de Leeuw ging werken. Maar ik vond dat leuk" Cor Bakker, pianist

Kameleon Mijn pianolerares zei eens tegen mij: je bent net een kameleon. Toen snapte ik daar niets van als jongetje van elf à twaalf. Maar nu snap ik het wel, want ik voel me ook wel een beetje een kameleon. Ik vind het leuk om me aan te passen. Ik zeg altijd: één en één is drie. Als jij zingt en ik ga jou mooi begeleiden, dan ga jij nóg mooier zingen. Komt het jou allemaal aanvliegen? Je moet wel doorzetten. Ik heb wat zitten janken achter de piano. Ik ging dan bijvoorbeeld een plaat uitzoeken van Louis van Dijk. Dan ging ik kijken wat speelt ie nou allemaal. Rennen naar de pick-up, naald erin, weer naar de piano, nee dat is het niet, weer terug. Net zo lang tot je dat akkoord had. Oh, dat doet ie! Volgende akkoord. Het duurde maanden voordat je zo'n liedje doorhad. Maar uiteindelijk lukte het. Hoeveel heb jij in je hoofd zitten? Heel veel. Dat is best gek. Liedjes onthoud je. Weet je waar ik niks mee heb? Met teksten. Ik heb 23 jaar met Paul de Leeuw gespeeld. Een keer op een feestje vroeg Paul aan de band: als één van jullie, die me al jaren begeleiden, de tekst van Vlieg met me mee naar de regenboog kunnen zingen, dan krijg je honderd euro. Hij heeft ze nog in z'n zak, we wisten het gewoon niet. Raar, maar muzikanten hebben niks met tekst.

Cor Bakker en Karin Bloemen - Cor op pad

Moet je een klik hebben met iemand om hem of haar te kunnen begeleiden? Ja, dat vind ik steeds belangrijker. In het begin pak je alles aan. Maar nu hanteer ik twee voorwaarden: het moet goed zijn, professioneel, maar het moet ook leuk zijn. Geen chagrijn of spanningen. Daar houd ik niet van. Dan maar niet. Zo iemand als Karin Bloemen is hartstikke goed, professioneel en een schat van een mens. Daar houd ik van. Kijk hier voor meer Noord-Hollandse Iconen