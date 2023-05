Brandweer rukt uit voor 'zeer grote brand' in de Waarderpolder, maar schade valt mee

De brandweer is vanmiddag rond 13.00 uur massaal uitgerukt voor een brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Kuppersweg in de Haarlemse Waarderpolder. Omdat er in het gebouw veel bedrijven zitten en het pand volgens de brandweer 'complex is ingedeeld', werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Dat bleek gelukkig mee te vallen.