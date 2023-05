Einde aan vele langparkeerders? Blauwe zone moet parkeerproblemen rond Singer Laren oplossen

Invoering van de blauwe zone gaat van start als proef. De maatregel gaat gelden voor de komende twee jaar. Dat is voldoende tijd voor de gemeente om te kijken of deze maatregel ook het gewenste effect heeft. Dat gaat betekenen dat een auto tussen 9.00 en 18.00 uur uiterlijk vier uur mag blijven staan op het terrein achter het theater/museum.

Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is Laren op zoek gegaan naar oplossingen. In eerste instantie voor het parkeerprobleem rondom Singer. Begin dit jaar is de vraag voorgelegd welke ideeën er zijn om de parkeerdruk te verlagen. Het beste antwoord is net zoals in het centrum om ook hier een blauwe zone in te voeren. Twee derde van de mensen die hebben meegedacht, zijn voor deze oplossing.

Sowieso is de parkeerdruk in hartje Laren hoog. Als de gemeente dit probleem niet aanpakt, dan wordt dat in de toekomst alleen nog maar erger. Het eindeloos moeten speuren naar een parkeerplek komt de aantrekkelijkheid van het Gooise dorp niet ten goede, zo meent de gemeente.

"Als gemeente willen we ervoor zorgen dat bezoekers in normale omstandigheden goed kunnen parkeren. Daarom voeren we de blauwe zone in voor het parkeerterrein naast Singer", legt wethouder Frits Westerkamp uit.

"Bij grote publiekstrekkers doen we een beroep op ondernemers en Singer om aanvullend hierop een pendeldienst op te zetten. Zelf gaan we nog in gesprek met de provincie Noord-Holland om te bekijken of kleinschalig openbaar vervoer binnen het dorp haalbaar is.’

Bezwaar?

Inmiddels is er al een zogeheten verkeersbesluit genomen om ook daadwerkelijk die blauwe zone in te kunnen voeren. Dat betekent niet dat het allemaal in kannen en kruiken is. Wie hiertegen bezwaar wil maken, heeft nog tot maandag 26 juni de tijd.

Als het licht inderdaad op groen komt, dan laat de gemeente het parkeerterrein aanpassen. Om duidelijk te maken dat op het terrein aan de Hein Keverweg een blauwe schijf getoond moet worden, komen er blauwe klinkers in het wegdek en plaatst Laren borden waar en wanneer de parkeerduur geldt.