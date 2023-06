150 meldingen van illegale huur: woekerprijzen voor Medemblikse minikamers

Het probleem met illegale bewoning is even groot als ongrijpbaar. In Medemblik alleen al zijn sinds november 150 meldingen van illegaal wonen binnengekomen. Van Oost-Europese arbeidsmigranten die tegen hoge huur in kleine kamertjes bivakkeren, tot omgebouwde schuurtjes in achtertuinen: het is overal. Dat wordt wel duidelijk als we op pad gaan met een toezichthouder van de gemeente Medemblik. "Het is constant schakelen tussen wetgeving en de menselijke omstandigheden."

Een woning in het centrum van Medemblik is het eerste adres op de lijst van vandaag. Er is vanuit de buurt geklaagd over flinke wietdampen. Vlekkerige gordijnen voor het raam voorkomen helder zicht naar binnen. Een Poolse man steekt voorzichtig zijn hoofd naar buiten, nadat er op het raam is geklopt. De toezichthouder legt uit dat hij graag wil weten wie er wonen en dat hij het huis komt controleren op brandveiligheid. Schoorvoetend laat de man ons binnen.

Al snel komen er meer bewoners tevoorschijn. Eén daarvan zit in de garage: het ruikt er naar wiet. Eenmaal weer binnen komt er nog een bewoner van boven en nog een man uit een klein kamertje tevoorschijn. De ruimtes zijn niet meer dan 1,5 bij 2,5 meter oppervlakte. "Ze komen uit alle hoeken en gaten", ziet de controleur.

De paspoorten worden gecontroleerd en de toezichthouder maakt een ronde door het huis. Ook wil hij weten waar ze werken en hoeveel huur er wordt betaald. 2.600 euro per maand, blijkt. En dat al bijna drie jaar lang. De toezichthouder schudt het hoofd. "Pure geldklopperij", zegt hij later. Volgens de basisadministratie wonen er drie Poolse personen in het huis. Met de ouders van één van de vier meegerekend ('ze zijn hier een weekje op vakantie'), tellen we zes bewoners. Ook zonder ouders één te veel dus. Daarnaast laat de brandveiligheid zwaar te wensen over. Rookmelders zijn nergens te bekennen. Zeker boven, op zolder, is de situatie ronduit onveilig. "Als hier brand uitbreekt, zijn ze kansloos", vertelt hij. De eigenaar kan sowieso een brief van de gemeente Medemblik op de mat verwachten.

350 verdachte adressen

Sinds zijn aanstelling als toezichthouder - vorig jaar - houdt hij gedetailleerd een overzicht bij. Zijn computerscherm laat het totaal aantal meldingen van illegale bewoning zien: 147. "Maar dit zijn alleen nog maar meldingen. Ik heb ook nog een lijst van zo'n 350 verdachte adressen." En dat alleen al in de gemeente Medemblik. Het is onmogelijk voor hem om alle gevallen in zijn eentje op te lossen. "Het is een begin. We proberen eerst globaal een idee te krijgen wat er allemaal speelt in onze gemeente."

"Illegale bewoning is een groot probleem", schetst hij. "Er komen veel meldingen uit agrarische gebieden als Andijk en Wervershoof, maar ook Medemblik en Midwoud scoren hoog. Daar zitten dan bijvoorbeeld veel mensen in opgekochte boerderijen. Vaak gaat het om Oost-Europese arbeidsmigranten, maar het kunnen ook kinderen zijn, die in een schuurtje achter het huis wonen."