Kunstenares Tinkebell voor de rechter na uitspraken over Gijs van Dijk

Oud-Kamerlid Gijs van Dijk daagt kunstenares Tinkebell voor de rechter. Dit schrijft HP/De Tijd in een uitgebreid artikel. De Amsterdamse beschuldigde Van Dijk in het NPO Radio 1-programma Micha! onlangs van ‘aanranding’ van een vrouw. Ook beweerde Tinkebell dat Van Dijk van de PvdA 350.000 euro kreeg in het kader van een ‘regeling’. Allemaal ‘onjuist’ stelt Van Dijks advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die rectificatie eist.

PvdA'er Van Dijk trad begin vorig jaar af als lid van de Tweede Kamer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Een onderzoeksbureau onderzocht drie klachten die allen betrekking hebben op ‘privérelaties’. Conclusie van het onderzoek was dat er geen sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De PvdA oordeelde daarna dat de partij ‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld en Van Dijk ten onrechte geen wederhoor had aangeboden. De partij bood excuses aan en trof een regeling voor het vergoeden van zijn advocaatkosten en kreeg hij 30.000 euro voor hulp bij het vinden van een nieuwe baan.

Tinkebell, die een van de klaagsters was, heeft Van Dijk desondanks in het radioprogramma Micha! opnieuw beschuldigd, ditmaal van ‘aanranding’ van partijlid Conelia Klaster. Hij zou haar op ‘onaangename’ wijze hebben omhelsd. "Cornelia Klaster is aangerand door Gijs van Dijk, daar steek ik mijn hand voor in het vuur", zei Tinkebell op de radio.

Ongegrond

Deze kwestie is ook door het onafhankelijke onderzoeksbureau onderzocht. Ook hier was de conclusie dat de beschuldiging van Klaster ongegrond is. Ze zou haar eigen ‘gevoelens van affectie’ voor Van Dijk volgens de onderzoekers juist op het oud-Kamerlid hebben ‘geprojecteerd’.

Reden voor Gijs van Dijk om de kort geding rechter te vragen Tinkebell te verbieden hem van ‘aanranding’ te beschuldigen en haar te dwingen deze beschuldiging te rectificeren. Tinkebell heeft volgens de advocaat van Van Dijk, zo blijkt uit de dagvaarding, laten weten ‘schijt te hebben’ aan Gijs van Dijk en donderdag niet in de rechtbank te zullen verschijnen.