Festival Skik in Dirkie in Dirkshorn schot in de roos: "Volgend jaar gaan we het weer doen"

Over de hele dag verspreid zijn er zaterdag zo'n 1.000 bezoekers geweest bij het nieuwe festival Skik in Dirkie in Dirkshorn. Het is daarom een groot succes te noemen, vinden organisatoren Henk Blankendaal en Bram Strijbis. "Volgend jaar doen we het weer."

"Het was geweldig", laat Henk Blankendaal weten. "Er waren veel bezoekers. Over de hele dag waren er 1.000 mensen." Dat is veel als je weet dat er 500 kaartjes waren. Blankendaal gaf vooraf al aan dat hij verwachtte dat er meer mensen bij konden, omdat de oudere generatie waarschijnlijk al eerder weg zou gaan en daarmee ruimte zou maken voor de jongeren.

Skik in Dirkie was op de kanovijver aan de Koetenburgweg in Dirkshorn. Blankendaal: "Er was geen narigheid, alleen maar blije mensen te zien." Volgend jaar zal er weer een Skik in Dirkie zijn. Of dat dan groter zal zijn dan dit jaar, daar moet de organisatie het nog over hebben.

"We bespreken de komende tijd rustig over wat we willen en gaan doen", zegt Blankendaal. "Over een paar weken zitten we weer bij elkaar en gaan het dan hebben over wat we kunnen verbeteren. Stapje voor stapje gaan we vervolgens verder bouwen."

Recessie

Skik betekent 'pret' en 'plezier' in het Westfries en Dirkie is kortaf voor Dirkshorn. Het is een nieuw festival, met muziek en gezelligheid voor het hele dorp. In 2008 werd al geprobeerd om het festival op poten te zetten, maar de recessie gooide toen roet in het eten. Sinds het Straatfestival in Dirkshorn is gestopt, was weer behoefte aan iets gezelligs. Vandaar Skik in Dirkie.