Joes veranderde met twee vrienden de straatnamen van Amsterdam

Drie Amsterdammers konden niet langer aanzien hoe hordes toeristen elke dag in de rij staan voor een frietje omdat ze dat hebben gezien op TikTok. Ze besloten de draak te steken met het kuddegedrag door de straatnamen aan te passen. De Berenstraat werd de Schapenstraat, en de Runstraat veranderde in de Rijstraat.

Samen met zijn huisgenoot Vicccle en vriend Olaf besloot hij er iets mee te doen. "Vic kwam thuis nadat hij weer eens langs zo'n rij was gefietst en stelde voor om die straatnamen te veranderen. We kozen voor de Schapenstraat en de Rijstraat, als kritiek op het kuddegedrag van de toeristen."

TikTok-rijen heb je in de hele binnenstad, maar in de 9 straatjes is het nu echt krankzinnig, zegt Joes. "Al die mensen in de rij, het ziet er gewoon heel erg treurig uit."

'TikTok-rijen' worden de rijen in de Berenstraat en Runstraat in Amsterdam ook wel genoemd. Toeristen staan uren in de rij voor een frietje of een broodje van die ene zaak die bekend is geworden via het sociale medium TikTok.

Het aanpassen van de naambordjes is gewoon een grapje om iets aan te kaarten, zegt Joes. "Mensen gaan in een rij staan, omdat er een rij staat. Ze denken niet meer zelf na. En wat het extra grappig maakt, is dat die toeristen niet weten dat ze op de Schapenstraat staan, want ze kijken alleen maar naar Google Maps op hun telefoon.”

Gingen jullie middenin de nacht de straat op?

“We zijn eerst een avond gaan kijken hoe het er allemaal uitzag. Hoeveel mensen er langsfietsen, en hoe die bordjes er precies uitzien.” Ze hangen een stuk hoger dan we dachten, zegt Joes. “Olaf is twee meter, we dachten als hij meegaat dan moet het wel lukken. Maar dat viel vies tegen. Om de hoek hebben we toen een ladder gehuurd.”

Op de avond zelf ging alles goed. Over de bordjes plakten ze een sticker met de nieuwe naam. “De mensen die langs fietsten keken wel, maar niemand zei er iets van.”

Ga je zelf nergens drie uur voor in de rij staan?

“Waarschijnlijk trappen we op vakantie zelf ook vaak in dit soort 'traps'. En waarschijnlijk hebben we allemaal het idee dat we het kunnen ontwijken."

Maar, zegt Joes, 'ik ga op op vakantie toch echt niet in zo'n lange rij staan'. "En zeker niet voor een stroopwafel.”

Rijen met toeristen zijn natuurlijk van alle tijden, zegt Joes. "Twintig jaar geleden stond je in de rij voor de tips uit de Lonely Planet. Het verschil is alleen: de tips op TikTok zijn niet gebaseerd op culinaire of culturele kennis, maar puur op erbij willen horen. En dat is willekeurig en plat.”



De achternaam van Joes is bekend bij de redactie.