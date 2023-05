Zendamateurs zoeken jonge aanwas: "Als de stroom uitvalt, hebben wij nog verbinding"

Aan oude rotten geen gebrek, maar nieuwe jonge aanwas is er in de wereld van de radiozendamateurs nauwelijks. Daarom probeerden fanatieke hobbyisten uit het hele land mensen dit weekend vanuit legertenten op het terrein van oorlogsmuseum CRASH 40-45 in Aalsmeerderbrug te enthousiasmeren voor hun vak.

Radiozendamateurs leggen contact met elkaar vanaf het terrein bij het Crashmuseum - NH Nieuws

Vanuit hun eigen tent zonden de amateurs via zenders en ontvangers berichten in spraak en morsecode naar elkaar, maar ook naar zendamateurs in de rest van het land. Sommigen hebben hun ontvanger gewoon in de tuin hangen. "PE1JAS, meldt zich," klinkt het uit een van de tenten. Zendamateur Anton Kroes heeft er net contact gelegd met PI9KLM in hangar12 op Schiphol. "Dit is hele nieuwe apparatuur, maar wat je daar ziet is veel ouder", vertelt hij.

Ondanks het gebrek aan geïnteresseerden jongeren zijn in Nederland nog zo'n 13000 radiozendamateurs actief.

De zendamateur verwijst naar de apparatuur die collega Gerard van der Grinten (PA0GRI) heeft staan. "Dit werd door parachutisten gebruikt en kon ook zelfstandig aan een parachute naar beneden worden gegooid." Levensreddend Er wordt vandaag ook verbinding gelegd via een replica van de 'flessenzender', die radiohandelaar Peter Hossfeld tijdens de Watersnoodramp in 1953 in één nacht in elkaar knutselde. "En ik deed er een hele week over", lacht zendamateur Cor van Doeselaar. "Met die zender heeft toen hij een boel levens gered", vertelt hij vol bewondering.

"Zo kom je mensen na dertig jaar weer tegen" Radiozendamateur Gerard van Grinten

Contact leggen met anderen is toch wel het leukste onderdeel van het vak, zijn de amateurs het met elkaar eens. "Ik had toevallig een verbinding met Jos in hangar 12 en die zei: 'wij hebben vroeger samen gewerkt.' Zo kom je mensen na dertig jaar weer tegen", deelt Gerard zijn ervaring. Jongere generatie "Helaas zijn het bijna allemaal grijze bollen", Ziet Cor. Hij hoopt dat de jongere generatie ook gaat inzien hoe leuk zijn hobby is en heeft wel een argument om hen over te halen: "Als de stroom uitvalt hebben wij nog steeds verbinding en dat zal mijn telefoon na twee uur niet meer lukken."