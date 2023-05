Zon, barbecue en brand: volkstuinvereniging moet vaak als 'politieagent' optreden

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weten ze maar al te goed bij volkstuinvereniging 'Ons Ideaal' in het Zaanse Poelenburg. Nu mensen met het warme weer barbecueën en koken op de tuin, moeten ze extra goed opletten. Vannacht brandde een tuinhuisje af na een 'menselijke fout' van de eigenaar. De vereniging waarschuwt voor gebruik van open vuur, maar het helpt maar zelden.

"Ik wil helemaal geen politieagent spelen", zegt Henk Prins. Hij is voorzitter van volkstuinvereniging Ons Ideaal en controleert bijna elke dag de tuinen op brandveiligheid. "In je gezicht zeggen mensen dat ze erop zullen letten, maar achter je rug steken ze hun vinger op", laat hij weten. Zelfs vandaag, de ochtend na de brand, moet er in een andere tuin een vuurput geblust worden, omdat er illegaal hout is verbrand.

De regels voor open vuur zijn duidelijk en worden jaarlijks in het clubblad gecommuniceerd. Zo mag er wel gekookt worden op gas en gebarbecued met houtskool.

Afgebrand tuinhuisje

"Maar als je die veiligheidsregels niet in acht neemt, dan krijg je problemen zoals hier," zegt Prins terwijl hij tussen de resten van het afgebrande tuinhuisje staat.

"Ik weet ook niet meer wat we kunnen doen", verzucht Prins. Hij wil dat mensen zorgen dat er altijd emmers water staan als zij toch willen barbecueën. Maar hij betwijfelt of mensen zich er aan zullen houden.

Bij de brand zijn vannacht geen geworden gevallen en de collectieve verzekering van het complex staat garant voor de schade.