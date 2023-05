De Peiling: topless zonnen in het openbaar moet kunnen

In de jaren '80 zag was het doodnormaal: topless zonnen op het strand of bij het buitenbad van het zwembad. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon en sta je, voor je het weet, op de gevoelige plaat.

Topless zonnen moet je in alle vrijheid kunnen doen vinden ze bij Blootgewoon! Zonder dat je je laat tegenhouden vanwege het oordeel of mening van de ander, of misschien wel uit angst om het mikpunt te worden van (online) spot.

Zwembad

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk gaat een stapje verder, meldt het Noordhollands Dagblad. Want waarom mogen mannen in Amsterdamse zwembaden wel met ontbloot bovenlijf het zwembad induiken en vrouwen niet? Zij stelt dat 'de verplichting tot het dragen van een bovenstuk discriminerend is en een beperking van de keuzevrijheid van vrouwen.'

Wat vind jij?

Verlang jij terug naar de vrije jaren '80 waarin het doodnormaal was om topless te zonnen? Durf jij nog zonder bovenstukje op het strand te liggen? Of is dat gewoon niet aan jou besteed?