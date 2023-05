Al meteen beschuit met muisjes: eerste baby in nieuw Hilversums ziekenhuis geboren

De kersverse ouders en de kleine Dèz werden door het ziekenhuis getrakteerd op een rompertje en beertje om de mijlpaal te markeren.

De geboorte van Dèz is extra bijzonder: hij is niet alleen de eerste baby in het nieuwe Hilversumse ziekenhuis, maar ook de eerste baby die in lange tijd wordt geboren in een ziekenhuis in Hilversum. Alle geboortes in het Tergooi-ziekenhuis vonden de laatste jaren plaats in Blaricum.

Laatste baby

Met de eerste baby in Hilversum heeft Tergooi op de 'oude' vestiging in Blaricum vanzelfsprekend ook een laatste baby. Vlak voor de verhuizing zag daar baby Wes het levenslicht.