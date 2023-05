Beat Batten rally haalt ruim 61.000 euro op voor medicijn tegen dodelijke kinderziekte

Een bedrag van ruim 61.000 euro is opgehaald bij de Beat Batten rally afgelopen zaterdag in Laren. Het geld is bedoeld om een medicijn te ontwikkelen voor de dodelijke kinderziekte Batten. Zo'n zestig kinderen in Nederland hebben deze ziekte.

Het eindstation was de krachtcentrale in Huizen. Daar ging van alles onder de hamer: van het bijwonen van kookworkshops tot het zien van een Ajax-wedstrijd in de skybox. Het leverde een eindbedrag van maar liefst 61.820 euro op. "Het was een groot succes. We gaan ons nu opmaken voor een tweede editie", zegt de stichting.

Deze opeenstapeling van problemen komt in fases, waarna hij of zij tussen het 15e en 25ste levensjaar zal overlijden.

De dodelijke, genetische stofwisselingsziekte van Batten is tot het 5e levensjaar niet te zien. Daarna stapelen de problemen voor de drager zich één voor één op: zo neemt het zicht af, kan diegene epileptische aanvallen en problemen met het geheugen krijgen en in een rolstoel terechtkomen. Op een gegeven moment kan de persoon zelfs niet meer communiceren.

De rally is op poten gezet door de stichting Beat Batten. Door deze in 't Gooi gevestigde stichting is al veel bereikt. Zo is met financiële steun van de stichting ontdekt wat de oorzaak van de ziekte in de genen is. Daarmee is de komst van een medicijn een heel klein beetje dichterbij gekomen.

Geld voor de ontwikkeling van een medicijn is hard nodig. "Doneren is nog steeds mogelijk en erg van belang om hoopgevend onderzoek te financieren." Voor veel ouders is het een race tegen de klok.

Addy zit in het dagelijks bestuur van de stichting en zijn 14-jarige zoon Rocco heeft Batten. In een interview met NH vertelt Addy wat Batten is en hoe het met zijn zoon gaat.