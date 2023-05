Heerhugowaardse Albert is ruim twee jaar vermist, maar politie blijft naar hem zoeken

Zondag 14 februari 2021: Valentijnsdag. Het is niet alleen de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven, maar ook de dag dat Albert Nico Visser uit Heerhugowaard spoorloos verdwijnt.

Op 4 oktober van datzelfde jaar wordt hij als vermist opgegeven door een bekende van hem. De tijd verstrijkt, maar waar de zestiger verblijft of wat er met hem is gebeurd? Dat is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Om meer aandacht voor de zaak te krijgen, riep de politie eind maart de hulp van het publiek in.

En eigenlijk is dat al heel bijzonder, weet politiewoordvoerder Mascha Koning. "Om iemand met een foto op onze website te zetten is een uiterst zwaar onderzoeksmiddel", zegt ze tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal. "We doen dat alleen als we ons zorgen maken of als er nog weinig aanknopingspunten zijn."



De oproep in de media leverde uiteindelijk een aantal tips op, maar duidelijkheid over de vermissing is er niet. Nog niet: "Het onderzoek loopt nog. Net als andere mensen die langdurig vermist zijn: ze worden niet vergeten. Wanneer we nieuwe informatie hebben, gaan we daar gelijk achteraan. Ook zorgen we ervoor dat de vermissing weer onder de aandacht komt. In de media en op onze eigen socials."