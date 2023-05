Influencer is hordes toeristen in Amsterdam zat en past straatnamen aan

Wie door de negen straatjes loopt, valt het wellicht op: naambordjes die veranderen. Met nu de tweede verandering deze week, namelijk de Schapenstraat in plaats van de Berenstraat. Een ludieke actie met een boodschap: een koffiezaak die ook broodjes verkoopt, zorgt daar namelijk voor lange rijen op straat. "Die tent daar vinden we het allerergste, die rijen mensen, al die toeristen", vertelt een bewoonster aan AT5.

Sinds deze week heeft iemand de straatnamen van de Runstraat en de Berenstraat in de negen straatjes veranderd. De patatzaak in de Runstraat (sinds kort omgetoverd tot de Rij-straat) is een hit op TikTok. Hierdoor staan er iedere dag mensen in de rij voor een patatje. Mensen in de rij, dat gebeurt ook in de Berenstraat, nu dus de 'Schapenstraat'.

De meningen over de naamsveranderingen verschillen. "Ik moest heel erg lachen. De kok stuurde het gisteren door, het was mij zelf niet opgevallen gisteren tijdens het werk. Maar ik vond het erg grappig", vertelt een mevrouw aan AT5. Zelf heeft ze wel een idee waar de verandering Schapenstraat vandaan komt. "Het slaat op de rijen op de brug uiteraard, dat is kuddegedrag."

'Krankzinnig'

Een bewoonster kan de actie minder waarderen. "Ik weet niet hoe het komt, mijn vrienden zeggen ook 'ik weet niet wat het betekent'. Wat een waanzin, ik snap er helemaal niks van!", legt zij uit. "Het is krankzinnig al die rijen. Ik vind dat ze eettenten niet in die kleine straatjes moeten hebben; klaar!"

De actie lijkt uitgevoerd te zijn door Instagrammer Vic Cle. "Een triestig beeld dat er, dag in dag uit, massa's mensen op af komen voor dezelfde niet authentieke ervaring in een stad die zoveel te bieden heeft", schrijft hij op zijn Instagram. "Ik snap niet hoe mensen zonder gêne als een schaap in zo'n rij gaan staan voor een Instagrammable stuk voer. Welkom in pretpark Amsterdam."