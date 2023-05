Tuinhuis tuinvereniging Poelenburg in as na felle brand, geen gewonden

Een felle brand heeft zondagavond een tuinhuis in Zaandaam in as gelegd. De vlammen sloegen hoog uit en ondanks de schemer was de rook in de verre omtrek te zien. Bij de brand zijn diverse gasflessen ontploft, maar vielen geen gewonden.

Rond 23.15 uur gisteravond ging het mis bij een tuinvereniging in Poelenburg, Zaandam. Even voor middernacht brak daar brand uit in een groot tuinhuisje op het midden van het park. Al snel ontstond een grote vuurzee. Ook was er in de rest van Zaandam, ondanks de schemer, een grote rookwolk te zien.

Tijdens de brand waren enkele harde ontploffingen te horen. Waarschijnlijk zijn er enkele aanwezige gasflessen ontploft tijdens het blussen. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets duidelijk.