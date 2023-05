Omwonenden houden zelf gifwolken Tata Steel in de gaten met camera's

Via de website Spot de Gifwolk kunnen mensen meekijken of er bruine, gele of zwarte rookwolken uit de verschillende fabrieken op het Tata Steel-terrein ontsnappen. Wanneer zo’n gifwolk wordt gespot kan deze eenvoudig worden gemeld. Greenpeace verzamelt alle meldingen en geeft deze door aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die verantwoordelijk is voor de handhaving bij Tata Steel.

Beter toezicht

De website is een aanvulling op het huidige cameratoezicht dat de Omgevingsdienst recent heeft geplaatst. Hoewel Tata Steel via een kort geding geprobeerd heeft de camera onwettig te laten verklaren, oordeelde de rechter dat deze mag blijven hangen. Toch zitten er volgens de organisatie achter de website ook haken en ogen aan het camerabeleid van de Omgevingsdienst. Zo houdt de camera maar één fabriek (kooksfabriek 2) in de gaten, zijn die beelden niet openbaar en is het onduidelijk of de beelden continu in de gaten worden gehouden.

De drie camera's van het nieuwe online platform kunnen daarentegen meerdere fabrieken op het terrein monitoren, waaronder kooksfabriek 1 en 2. Faiza Oulahsen van Greenpeace Nederland hoopt zo op een beter toezicht en complexer overzicht van de hoeveelheid gifwolken uitgestoten door Tata Steel. Mensen kunnen via de website live meekijken, maar ook 12 uur versneld terugkijken.