Brand Bloomingdale richt ook grote schade bij buren: "Wij zijn niet verzekerd."

Eigenaren van het naast Bloomingdale gelegen trampolinepark zijn zich rot geschrokken. Het stel lag te slapen in een houten keet pal naast de vuurzee en werd wakker van de stank van de rook. "Het was een nachtmerrie", vertelt een aangeslagen Sam Zadeh. "Ik kan het nog steeds niet geloven." Volgens haar partner en mede-eigenaar Roetert van Dijk was de brand immens. "Het was een vortex van vuur van wel tien meter hoog."

Buren en vaste gasten zijn hevig geschrokken door de verwoestende brand van Bloomingdale - NH Nieuws

Ook een dame die in een strandhuisje de nacht doorbracht, zo'n honderd meter verderop, kijkt vol ongeloof naar de rokende puinhopen. "We moesten de strandhuisjes uit", vertelt ze. "Want het gevaar bestond dat de wind zou draaien. We zagen huizenhoge vlammen. Het gerinkel van ramen die kapot sprongen. Voor de mensen die hier werken is het vreselijk, het is hun levenswerk. Het was een prachtige strandtent. Heel triest dit."

Ook buren hebben schade Na een gebroken nacht inventariseert het stel van het naburige trampolinepark de schade. "We probeerden de trampolines nog te redden", vertelt eigenaar Sam terwijl de tranen over haar wangen stromen. "Maar van de brandweer moesten we weg. Van een afstandje sta je dan te kijken hoe alles wordt verwoest. Je voelt je zo machteloos. Je kan gewoon niks doen." De trampolines zijn door de brand allemaal onbruikbaar geworden. Vermoedelijk duurt het zeker een maand voordat het park weer open kan. Eigenaar Van Dijk schat de schade op zo'n dertig tot veertig duizend euro en dat terwijl het stel niet verzekerd is. "We kunnen alle hulp gebruiken", vertelt van Dijk. "Zeker financieel. Misschien dat we een crowdfunding gaan beginnen. We hebben nog geen idee."

"Troosteloos, om te huilen dit. Weer een stukje nostalgie verdwenen" vaste bezoeker Bloomingdale