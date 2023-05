Man 'surft' op dak van rijdende metro, GVB met stomheid geslagen

Op de beelden is te zien dat de man, die tussen de twintig en dertig jaar oud lijkt te zijn, eerst gehurkt op het dak zit. Daarna staat hij zelfs op. De reiziger die in een voorbijgaande metro zit reageert geschrokken, zo is op het filmpje te horen.

Verdwenen

Een woordvoerder van het GVB laat weten dat het vervoerbedrijf 'met stomheid geslagen' is. De man klom volgens haar gisteren rond 20.00 of 21.00 uur het dak van de metro op en bleef op het dak tot hij bij het volgende station, station Overamstel, was. Personeel van het GVB heeft nog naar hem gezocht, maar hij bleek verdwenen.

"Het had heel anders af kunnen lopen", zegt de woordvoerder. "We willen echt benadrukken dat we verbaasd zijn, dat het supergevaarlijk is en hartstikke dom. Het is ook verboden."

Bewakingscamera's

Het GVB heeft de beelden van de bewakingscamera's opgeslagen en contact gezocht met de politie. Er wordt nog gekeken of er aangifte gedaan wordt.

Het lijkt er sterk op dat de 'metrosurfer' een Gopro-camera op zijn hoofd had en dus zelf ook bezig was om te filmen. Die beelden zullen misschien later nog ergens opduiken.