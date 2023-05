Uitslaande brand verwoest strandtent Bloemendaal, brandweer massaal aanwezig

Bij strandtent Bloomingdale in Bloemendaal is vannacht een zeer grote brand uitgebroken. Een woordvoerder laat weten dat de strandtent als verloren kan worden beschouwd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Rond 01.00 uur is er in strandtent Bloomingdale in Bloemendaal een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is massaal aanwezig om de grote brand te blussen. Om de hulpdiensten de ruimte te geven, is de Zeeweg vanaf Overveen richting Zandvoort afgesloten voor verkeer.

Woordvoerder van de brandweer: "We zijn hier nog lang bezig met blussen. De strandtent kan als verloren worden beschouwd." Tijdens het uitbreken van de brand waren er geen personen aanwezig, er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is op dit moment nog niet onder controle. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig de brand te blussen. Het is op dit moment onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

