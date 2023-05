Wedstrijd SC Feyenoord-ASV De Dijk afgelast vanwege tientallen 'Ajax-supporters in het zwart'

De wedstrijd die de amateurvoetballers van Feyenoord vanmiddag om 14.30 uur zouden spelen op ASV De Dijk in Amsterdam-Noord is afgelast. Tientallen 'Ajax-supporters in het zwart gekleed' stonden vanaf 12.30 uur in en om het clubhuis, aldus Loek Wisman, bestuurslid ASV De Dijk. "In overleg met alle partijen hebben we besloten dat we de veiligheid niet konden garanderen."

Het was niet zomaar een besluit, zegt Wisman. Bij het zien van zo'n 40 à 45 mensen in het zwart kreeg hij de indruk 'dat het voor de bezoekende club geen groot welkom was geweest'. "Ik begreep dat een aantal mensen herkend werd als actief binnen Ajax en de F-side."

Na contact met de politie bleek dat zij geen mensen ter beschikking hadden om te komen helpen. Ook met de KNVB en het bestuur van Feyenoord werd overlegd en uiteindelijk is rond 13.15 uur besloten de wedstrijd niet te spelen. Daar werd gelukkig goed op gereageerd door de groep. Wisman: "Een paar hebben nog een drankje genomen en zijn toen vertrokken."

De spelersbus van SC Feyenoord heeft volgens Wisman vlak voor aankomst in Amsterdam rechtsomkeert gemaakt naar Rotterdam.

Verdrietig

Wisman betreurt de gang van zaken en wijst naar de gebeurtenissen in het betaalde voetbal van de afgelopen weken, zoals de rellen in het AZ-stadion afgelopen donderdag en de afgelaste wedstrijd Groningen-Ajax. "Het is natuurlijk buitengewoon verdrietig dat dit nu bij een amateurclub in Amsterdam blijkbaar ook nodig is om op die manier te manifesteren."