Bittere pil voor Aalsmeer na nederlaag bij Lions; Volendam naar handbalfinale

De formatie van Bert Bouwer wist op voorhand dat het niet mocht verliezen in Zuid-Limburg om nog aanspraak te maken op de landstitel. Een gelijkspel had op basis van het ruime doelsaldo ook volstaan. Lions was daarentegen al zeker van de finaleplek, maar Aalsmeer kon zich als nummer twee nog plaatsen voor de finale.

De bezoekers kregen in de eerste helft wel meteen een dreun te verduren. Lions walste over de Noord-Hollanders heen, waardoor Aalsmeer bij rust tegen een achterstand van zeven punten aankeek: 20-13. Bij die tussenstand profiteerde Volendam, want die ploeg stond bij rust met al met 17-12 voor tegen Tachos. In de tweede helft kon Aalsmeer het gat richting Lions niet meer dichten en verloor het met zes punten verschil in Sittard: 35-29.

