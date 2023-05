Auto belandt in sloot bij spoor Hoofddorp, getuigen schieten gewonde inzittenden te hulp

Bij een ongeluk in Hoofddorp zijn vanmiddag twee inzittenden gewond geraakt. Een auto raakte van de Bennebroekerweg af, en belandde ondersteboven in een naastgelegen sloot. Omstanders schoten de bestuurder en passagier in afwachting van de brandweer te hulp.

De auto is uit het water getakeld. De politie zal onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg was vanwege het ongeluk even dicht, maar is inmiddels weer open.