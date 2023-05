Wilde achtervolging door Naarden eindigt met crash: 'Sirenes en piepende banden'

Tijdens een nachtdienst over de A1 bij Muiden viel een auto de dienstdoende agenten op. Het ging hier om een Toyota SUV, volgens de politie een model dat vaak wordt gestolen. "Toen wij achter het voertuig gingen rijden, ging de snelheid al snel omhoog. Wat volgde was een wilde achtervolging door de smalle straten van Naarden", aldus de politie.





De achtervolging eindigde in een crash, waarbij de SUV tegen geparkeerde auto's aan knalde. De bestuurder zette het hierop op een rennen en probeerde zich vervolgens te verstoppen. Dat bleek geen goed idee.

'Piepende bandjes'

"Niet veel later konden wij de verdachte aanhouden. De verdachte heeft het hierbij niet droog gehouden want hij probeerde zich in een sloot te verstoppen. Het voertuig bleek inderdaad gestolen te zijn", laat de politie weten in de post op Instagram.