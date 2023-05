Tergooi MC verhuisd naar gloednieuwe locatie in Hilversum: "Het is onwerkelijk"

De dag is eindelijk aangebroken: vandaag verhuizen alle patiënten van ziekenhuis Tergooi Blaricum en Hilversum naar het gloednieuwe Tergooi MC in Hilversum. Patiënten werden vanmorgen via een speciale verhuiswagens naar de nieuwe locatie vervoerd.

Een ziekenhuis verhuizen is een hele klus, bleek vandaag bij de verhuizing van Tergooi Hilversum en Blaricum naar één groot medisch centrum in Hilversum het Tergooi MC. Alle patiënten in Blaricum werden vandaag verhuisd in een speciale colonne. "Voor mij was het een hele prettige reis van Blaricum naar hier. Ik denk dat deze helemaal volgens de planning is gegaan", laat Toon Smit, een van de patiënten die vandaag werd verhuisd, weten.

Afgelopen jaren is toegeleefd naar deze verhuizing. De medewerkers genieten enorm van deze bijzondere dag. "Ik vind het echt prachtig, het is echt onwerkelijk. Het is nog mooier dan dat we bedacht hadden op de tekeningen. Ik geniet enorm", zegt Janneke Brink-Daamen, voorzitter Raad van Bestuur van Tergooi over de nieuwe locatie.