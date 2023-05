Man rijdt paaltje en verkeersbord omver in Den Helder, slaat daarna op de vlucht

Een man heeft gisteravond rond negen uur in de Waddenzeestraat in Den Helder een verkeerspaaltje en een verkeersbord omver gereden. Toen de politie bij het busje aankwam, was de verdachte al op de vlucht geslagen.

Het busje - PRIO1 Den Helder

Volgens omstanders zou de bestuurder na de aanrijdingen nog 300 meter zijn doorgereden tot de bus tot stilstand kwam. Te voet ging hij verder. Hij, een 39-jarige man uit Amsterdam, is na een korte zoektocht aangehouden, meldt de politie. Hij is meegenomen naar het bureau voor een blaastest. Daaruit bleek dat de verdachte te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen. Het Openbaar Ministerie doet verder onderzoek naar de zaak.