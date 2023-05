Droomtocht van 10.000 kilometer naar Nepal begonnen voor Marc uit Lutjebroek

Onder belangstelling van familie en vrienden is Marc Kuijn vanmorgen uitgezwaaid. De 29-jarige Lutjebroeker is begonnen aan zijn "droomtocht" van ongeveer 10.000 kilometer, die hij per fiets aflegt. Eindbestemming: het Zuid-Aziatische land Nepal.

Met zijn fietstocht gaat een langgekoesterde wens voor Marc in vervulling. "Ik heb vroeger veel gefietst, en ook gewielrend. Maar een tocht als deze heeft er nooit ingezeten. Nu heb ik de kans nog en wil ik deze pakken", vertelde hij bij het bekendmaken van zijn reis.

De laatste weken is hij bezig geweest met de voorbereidingen. Zo maakte hij vorige maand onder andere een reis naar België, om via Duitsland terug te fietsen naar zijn woonplaats in West-Friesland.

Inmiddels is de accu gevuld, zijn fiets volledig nagekeken, en alle kampeerspullen die hij onderweg gaat gebruiken aan het frame en de wielen gemonteerd. Met familie en vrienden die vanmorgen klaarstonden, om hem succes te wensen en uit te zwaaien, vertrok hij om 08.00 uur vol goede moed.

Opnieuw naar Nepal

Als eindbestemming heeft de 29-jarige Lutjebroeker het Zuid-Aziatische land Nepal in gedachten. Hier reisde hij vorig jaar ook naartoe, om vrijwilligerswerk te doen. Een paar maanden verbleef hij in het land, waar hij meehielp aan de bouw van verschillende gebouwen. Ook de mensen in Nepal leerde hij goed kennen.

Met zijn reis hoopt Marc duizenden euro's op te halen voor het goede doel: 'Bright Futures of Bardia'. "Zij helpen kinderen uit de regio een toekomst te bieden, onder meer door de bouw van scholen", licht de Lutjebroeker toe. Via zijn website kun je meer te weten komen over het initiatief, of doneren.

Marc hoopt in het voorjaar van 2024 aan te komen in Nepal. Per dag zal hij zo'n 50 tot 100 kilometer fietsen, door verschillende landen. Of Nepal echt een eindbestemming is, of een tussenstation om zijn reis voort te zetten, houdt Marc zich nog op de vlakte over. "Misschien fiets ik daar tijdens een regenseizoen en wordt het lastig. Maar de kans is, zoals ik het nu beleef, redelijk groot dat ik door ga."