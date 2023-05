Liveblog: finalekoorts bij hockeyers, handbalsters VOC wint eerste kampioensduel

De hockeysters van Amsterdam hebben afgerekend met Den Bosch. Na een 1-1 gelijkspel van afgelopen donderdag wonnen de Noord-Hollanders met 0-1 in Noord-Brabant. Sabine Plönissen was de matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor het eerst in 25 jaar staat Den Bosch niet in de finale van het landskampioenschap. In de finale treft Amsterdam de hockeysters van Hurley of SCHC.