Liveblog: FC Volendam kan zich veilig spelen in Deventer, ook Ajax en AZ in actie

Dat was hem voor vandaag. Morgen is er weer volop topsport in Noord-Holland met Ajax - FC Utrecht, NEC - AZ en Go Ahead Eagles - FC Volendam. Allemaal starten zij om 14.30 uur aan de voorlaatste wedstrijd in de eredivisie. Verder is er aandacht voor het hockey bij de mannen waar Bloemendaal en Pinoké strijden voor een plek in de finale om het kampioenschap. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur is NH Sport er weer op de radio om je helemaal bij te praten over alle ontwikkelingen op en rondom de sportvelden.