Grote zoekactie na aantreffen scootmobiel in water, man (71) 800 meter verderop gevonden

Nadat er vannacht om 00:15 uur een onbemande scootmobiel in het water aan de Burgerweg in Burgerbrug was gevonden, werd daar een grote zoekactie op poten gezet. Eén van de voorbijgangers ging het water nog in, maar trof niemand aan.

Volgens de later aanwezige incidentenfotograaf zei de omstander tegen hem: "Ik heb eerder nog met deze meneer staan praten in de kroeg, toen ik de booster zag ben ik maar in de sloot gesprongen, omdat hij er misschien wel in lag. Er werd vanavond namelijk behoorlijk gedronken."

800 meter verderop

De hulpdiensten, waaronder een duikteam, konden ter hoogte van de scootmobiel niemand vinden. Volgens de politie is de 71-jarige man uit Schagen uiteindelijk teruggevonden op de Westfriese Zeedijk, waar hij volgens hen zelf naartoe was gelopen. De hulpdiensten snelden ernaartoe om eerste hulp te verlenen. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

De scootmobiel is uit het water gehaald en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is onduidelijk.