Na zonnig Hemelvaartweekend is het ook met Pinksteren 'aangenaam weer'

Weeronline schrijft dat het dan tussen de 18 en 22 graden wordt. De kans op neerslag is klein. De weersite spreekt van 'aangenaam weer'.

Vandaag begint de dag zonnig. In de loop van de dag komt er wel iets meer bewolking, maar de zon blijft en het wordt zo'n 20 graden. Morgen is het ook zonnig. In het oosten van het land kunnen er aan het eind van de dag wel buien voorkomen.

Vanaf dinsdag draait de wind naar het noorden. Daardoor wordt frissere lucht aangevoerd. "De temperaturen blijven onder 20 graden met maxima van 16 graden in het noorden en 19 in het zuiden", schrijft Weeronline. "Dinsdag is landinwaarts nog een bui mogelijk, de rest van de week blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Overigens zijn dit hele gebruikelijk waarden voor de laatste dagen van mei."

Doordat de wind in het Pinksterweekend meer noordoostelijk wordt, komt er warmere lucht binnen en zijn de temperaturen dan dus wel weer vergelijkbaar met dit weekend.