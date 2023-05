A5 uren dicht na ongeval, weg inmiddels open

Op de A5 bij Nieuw-West in Amsterdam heeft vannacht een verkeersongeval plaatsvonden. De politie deed daarna urenlang onderzoek, waardoor de weg afgesloten moest blijven.

Het ongeval vond rond 00.45 uur plaats ter hoogte van de Haarlemmerweg. Twee auto's raakten beschadigd. Over de toestand van de inzittenden is niets bekend, maar er werden in totaal vier ambulances opgeroepen.

De weg is later in de nacht vrijgegeven.