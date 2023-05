Italiaanse toerist (24) die in water Amsterdamse Kloveniersburgwal terechtkwam overleden

Een Italiaanse toerist is overleden nadat hij vannacht in het water van de Kloveniersburgwal in het centrum terechtkwam. Het slachtoffer was 24 jaar oud. De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden.

De hulpdiensten werden rond 00.35 uur gealarmeerd. Het ging onder meer om twee ambulances, een duikteam van de brandweer en een traumahelikopter. De helikopter landde op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat. De trauma-arts is daarna door de politie naar de Kloveniersburgwal gebracht.

De duikers van de brandweer hebben het slachtoffer in het water gevonden. Hij is ter plaatse gereanimeerd en uiteindelijk met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is daar overleden.

"De recherche is dringend op zoek naar getuigen die meer weten over deze zaak", laat de politie weten. "Weet u meer over hoe het slachtoffer te water is geraakt? Heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld RingMyDoorbell? Dan spreekt de recherche u graag."

Omstanders kunnen beelden via de site van de politie delen.