Hovocubo naar halve finales voor landstitel, terwijl Texel'94 zich nog moet handhaven

Texel'94 heeft degradatie kunnen afwenden, zij speelden 3-3 tegen ZVV Den Haag. Daardoor moet de ploeg nacompetitie spelen tegen degradatie. In die play-offs is GZV Watergras of ZVV White Stones de tegenstander, zij werden periodekampioen in de eerste divisie.

VNS United en RKAV Volendam zijn wel al zeker van een extra jaar in de eredivisie zaalvoetbal.