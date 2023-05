Jong Ajax kan titelfeest Heracles Almelo niet dwarsbomen

De uitslag maakte voor de jonge Ajacieden niet meer uit. De vierde periode was al niet meer te behalen, omdat ze hadden verloren van Jong AZ. Het begin van de wedstrijd was echter voor Ajax. Ar'Jany Martha kreeg twee grote kansen, maar zijn inzetten eindigde niet in het doel. Het vizier van Samuel Armenteros was even later wel scherp. Hij ging recht op Olivier Aertssen en Thom de Graaff. De Zweed schoot de bal vervolgens achter De Graaff: 1-0.

Net zoals in de eerste helft waren er na de rust weinig mogelijkheden voor beide teams. Lucas Schoofs zorgde na zeventig minuten voor de beslissing en de 2-0. Hij tikte een voorzet van Emil Hansson binnen. Bij het vieren van de goal werden er biertjes op het veld gegooid en werd het spel stilgelegd. Na de onderbreking van tien minuten werd er niet meer gescoord, waardoor Jong Ajax dertiende is geworden.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Jermoumi (Chahid/84), Aertssen, Warmerdam, Gooijer; Vos (Delgado/73), Misehouy, Hlynsson (Brandes/79); Martha, Rasmussen, Banel (Idumbo Muzambo/73)