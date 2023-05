Marktjubileum voor groenteboer Jaap Davidson: "Het is de vrijheid die het zo mooi maakt"

Hij is een bekende verschijning op de markten van Beverwijk en Heemskerk, waar hij tegenwoordig ook woont met zijn vrouw Nancy. Jaap Davidson (59) viert deze maand dat hij veertig jaar marktkoopman is en hij kan er nog steeds geen genoeg van krijgen.

Terwijl veel kooplieden om acht uur 's morgens in Heemskerk nog druk doende zijn hun kraam op te bouwen, is de kraam van de familie Davidson al helemaal 'up en running'. Zoon Dave past de bordjes nog een beetje aan en verandert een laatste opstelling.

Ondertussen worden de eerste klanten al geholpen door de jubilerende Jaap Davidson. Een marktkoopman in hart en nieren, met een luide en rauwe stem en een gulle lach. Voor iedere klant heeft hij aandacht en een geintje.

Jaap vindt dat er in die veertig jaar van alles op de markt veranderd is, maar: "De vrijheid is het belangrijkste", zegt hij. "Je bent buiten en het is altijd gezellig onder de mensen. De markt met zijn typische gezelligheid is zo oud als de wereld en zal altijd blijven bestaan."