Amsterdam aA nl Zwartrijders in Amsterdamse ov met 50 procent toegenomen: "Ik snap het wel"

Het aantal zwartrijders in de stad is flink gestegen. Het GVB ziet het aantal Amsterdammers die niet inchecken in 2022 met 50 procent toenemen ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona.

Volgens Edgar van de Pas, woordvoerder van het GVB is het niet betalen voor het ov verergerd sinds de coronaperiode. "Er was toen veel meer discussie met mensen tijdens het controleren, we zagen echt een normvervaging", vertelt van de Pas. "Sommige mensen denken echt dat ze niet hoeven te betalen."

In 2022 werd 2,2 procent van de reizigers in de metro gepakt voor zwartrijden en in de tram was dat 1,8 procent. In de bus rijden de minste mensen zwart, namelijk 0,8 procent. In 2019 lagen die aantallen, zowel in de tram, de metro en de bus lager. Belangrijk om te vermelden is dat de percentages zijn gebaseerd op wat GVB-medewerkers tegenkomen tijdens hun reguliere controles. Het GVB controleert jaarlijks zo’n 700.000 reizigers.

Wat het meest opvalt is de verschillen tussen de trams met en zonder conducteur. Uit de laatste cijfers blijkt dat maar liefst 4,5 procent van de reizigers zonder kaartje reist als er geen conducteur in de tram zit. Een logische oplossing om zwartrijden tegen te gaan, zou dan misschien wel meer controleren kunnen zijn. Volgens het GVB is dat op dit moment niet haalbaar. "Ja, dat zou een hele goede oplossing zijn, maar we hebben te maken met personeelskrapte en we kunnen overal tegelijk zijn", vertelt van de Pas.

"Ik vind eigenlijk dat je gewoon moet betalen voor het ov" Amsterdammer

De meningen over het stijgende aantal zwartrijders zijn verdeeld bij het Centraal Station. "Ik maak mezelf er soms ook wel schuldig aan". vertelt een reiziger. "Maar ik denk dat het wel te maken heeft met inflatie, alles wordt duurder", vertelt hij. "Maar ik praat het niet goed hoor", zegt hij lachend. Een andere reiziger is duidelijk. "Ik vind eigenlijk dat je gewoon moet betalen voor het ov", vertelt ze.