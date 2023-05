Tientallen miljoenen voor mbo's: "Te weinig jongeren kiezen voor vakopleiding"

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde mbo-Agenda van de gemeente. In onder meer de bouw, het onderwijs, de zorg en de kinderopvang kampt de stad met grote personeelstekorten. Toch kiezen jongeren nog te weinig voor een vakopleiding. Met het pakket aan maatregelen wil de gemeente mbo-opleidingen aantrekkelijker maken.

Roep om vakmensen

"De roep om loodgieters en andere vakmensen is gigantisch. Met name ook met de energietransitie en heel veel andere opgaven", aldus wethouder Sofyan Mbarki (mbo). "Wat heel belangrijk is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en het mbo, daar is veel winst te behalen. Het bedrijfsleven is bereid om te investeren in deze mensen en dat kunnen we bij uitstek doen via het mbo."

Ondanks inspanningen van de gemeente, is de uitval bij een deel van de mbo-opleidingen significant hoger dan in andere delen van het land en in andere onderwijssectoren. "Bij dit alles zien we grote kansenongelijkheid. In vergelijking met de rest van het land, komt de Amsterdamse groep mbo-studenten meer barrières tegen in het leven en daardoor hebben zij minder kansen op een succesvolle schoolloopbaan, stages en duurzaam werk."

Door de personeelstekorten hebben mkb'ers vaak te weinig mensen om stagiairs te begeleiden, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Om het aantal stageplekken in de stad te vergroten denkt de wethouder onder andere aan meer simulatieplekken, waar de realiteit wordt nagebootst met behulp van acteurs, zoals al langer gebeurt in het voormalige Slotervaartziekenhuis.