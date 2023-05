Zwaags en Zwitsers orkest treden bijna 50 jaar samen op: "Vriendschap en liefdes"

In 1976 komen ze elkaar voor het eerst tegen bij een evenement in Duitsland en sindsdien reizen Muziekvereniging De Herleving uit Zwaag en het Zwitserse Musikverein Islikon-Kefikon over en weer. Die bijzondere band heeft hechte vriendschappen en zelfs liefdes gebracht. "Ik woon nu vijf jaar in Zwitserland", zegt de Zwaagse André Koopman. Vanavond spelen de orkesten samen in de Noorderkerk in Hoorn.

Het laatste bezoek was alweer in 2015, toen De Herleving naar Zwitserland afreisde, zo vertelt trotse organisator Ben Kalb. Via de Erika Kapel, ook uit Zwaag, ontstond tientallen jaren terug het eerste contact op een evenement in Duitsland. Sindsdien zoeken zij elkaar eens in de zoveel jaar op om gezamenlijk op te treden.

André verruilde Zwaags voor Zwitsers orkest voor liefde van zijn leven - NH / Chantal Bos

Zo verruilde André Koopman na tien jaar bij De Herleving te hebben gespeeld, de Zwaagse vereniging voor de Zwitserse. Want hij ontmoette de liefde van zijn leven, Nathalie. "Ik was in 2015 de taxichauffeur en reed mijn toenmalig vriendin naar haar gastadres. Zo is het ontstaan." Inmiddels woont hij al vijf jaar in Zwitserland. "We zijn nog aan het proberen wat extra leden van de vereniging naar ons toe te krijgen", grapt hij. "Het is bijzonder terug te zijn in mijn oude stad en tegelijk ben ik op bezoek."

Musikverein Islikon Kefikon speelt op het Kerkplein in Hoorn - NH / Chantal Bos

Eens in de zoveel jaar wordt er weer een bezoek afgelegd, en een optreden op poten gezet. Zo speelde het Zwitserse orkest gister al in de stralende zon op het Kerkplein in Hoorn en staat er vanavond een gezamenlijk optreden in de Noorderkerk gepland. Met filmmuziek van Star Wars tot de polka van 'Le Merle Blanc' beloofd het een gevarieerd programma te worden. In hoeverre de muzikale kunsten van de bevriende orkesten van elkaar verschillen? "Ik denk niet zo heel veel. Maar we hebben wel wat speciale Zwitserse nummers in petto", besluit voorzitter Christian Maeder van Musikverein Islikon-Kefikon.

Musikverein Islikon-Kefikon treedt op in Zwaag 1997 - aangeleverd