Vrachtwagen rijdt tegen spoorviaduct op N208 in Haarlem

Een vrachtwagen is vanmiddag tegen een spoorviaduct op de Westelijke Randweg in Haarlem aangereden. Hoewel de vrachtwagen zelf niet te hoog was voor de doorrijhoogte van vier meter, stak de kraan op de wagen wel te ver uit. De weg is hierdoor tijdelijk afgezet en ook het treinverkeer is tijdelijk stilgelegd.