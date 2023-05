Amsterdam aA nl 750 mensen op de foto voor 750ste verjaardag van de stad: "Ode aan Amsterdammers"

Over twee jaar viert Amsterdam haar 750ste verjaardag. Drie fotografen willen voor de gelegenheid een cadeautje aan de stad geven: een fotoboek met portretten van 750 mensen. Iedereen die een band voelt met Amsterdam kan op de foto, om de diversiteit van de stad te laten zien. Inmiddels zijn er tweehonderd portretten gemaakt. "Ik gok dat we mei volgend jaar klaar zijn."

Van elke Amsterdammer worden twee foto's gemaakt met verschillend decor. De ene foto is donker, in de stijl van Rembrandt. De ander is licht en 'moderner'. "We willen een terugblik naar het verleden maken en vooruit kijken naar de toekomst", vertelt fotograaf Stefanie Swinkels. Samen fotografen met Michel Bouquet en Alphons Nieuwenhuis nam ze het initiatief voor het boek 'I'mPossible'. Tijdcapsule Naast de foto's komt er van elke geportretteerde een quote in het boek. "Daarin geven ze aan wat ze Amsterdam wensen voor de toekomst. Dan wordt het een mooie tijdcapsule", zegt Swinkels. "Als je het boek over tien jaar opendoet, weet je wat er van de wensen terecht is gekomen."

"Ik hoop dat Amsterdam gastvrij blijft voor iedereen" Chris Nietvelt, geportretteerde actrice

Sander Petit is advocaat in de muziekindustrie en gaat op de foto. "Mijn quote is 'Amsterdam is mijn dag en nacht.' Amsterdam is een stad waar je kansen krijgt, vrijheid en ruimte. Maar er komt ook verantwoordelijkheid bij kijken. Dat zie ik in mijn werk."

Ook actrice Chris Nietvelt uit België komt voor een foto. "In Amsterdam ben ik geworden wie ik ben", zegt ze. Haar quote is: 'dankjewel voor de gastvrijheid. Ik hoop dat Amsterdam zo gastvrij blijft voor iedereen.' Hoe betalen? Het is nog wel spannend of de fotografen alles kunnen financieren. Op dit moment betalen ze alles uit eigen zak. Je kunt binnenkort subsidie aanvragen voor projecten rondom de verjaardag van de stad, maar om het boek op tijd af te krijgen, moesten de fotografen wel eerder beginnen. Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Ook worden er nog modellen gezocht. "Jong, oud, het maakt niet uit", zegt Swinkels. "We willen een goede afspiegeling van de stad laten zien." Wie dus in het boek wil komen, kan zich bij de organisatie van I'mPossible melden.