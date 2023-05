Ondanks kritiek heeft Ajax volgend seizoen toch weer een rugsponsor

"Van borstsponsor naar mouwsponsor en sinds afgelopen seizoen een rugsponsor. Uiteraard brengen dergelijke uitingen geld in het laatje, maar we hopen tegelijkertijd dat ons heilige shirt in de toekomst niet lijkt op een wielershirt. Met de komst van een rugsponsor is zo’n beetje elk stukje textiel verkocht. Wat is de volgende stap? Het broekje? De kousen?", is te lezen op fansite AjaxLife . "We hopen dat het zover nooit zal komen."

Ziggo is uiteraard wel blij met de reclame. "Het shirt van Ajax is een krachtig middel om Ziggo Sport onder de aandacht te brengen bij alle voetballiefhebbers", vertelt director Marcel Beerthuizen van Ziggo Sport op de site van Ajax.

Vorig jaar spraken we Ajax-supporters die het nieuwe shirt gingen kopen. "Waarom moet je ziel verkopen aan de duivel", vraagt een Ajax-fan zich af. "Zolang de sponsor het geld overmaakt moet je niet zeuren", zegt een andere man. Een Ajacied die wacht op zijn nieuwe thuisshirt is duidelijk: "Shirt zelf is mooi, maar over Giganet kunnen we het eens zijn: dat is hartstikke lelijk", waren de reacties.