Meerdere tieners bedreigd in Hoorn, twee jongens lopen brandwonden op

Tieners zijn gisteravond op meerdere plekken in Hoorn bedreigd door twee jongens op een zwarte scooter. Op de Tweeboomlaan en bij een tunnel in de Wijk Bangert Oosterpolder werden ze lastig gevallen. Twee meiden zijn van de fiets getrapt, twee jongens liepen brandwonden op. Of het om hetzelfde tweetal gaat is niet duidelijk

Een 13-jarige jongen uit Hoorn, die verder anoniem wil blijven, was gisteravond met een groepje vrienden onderweg naar de McDonald's bij bedrijventerrein Zevenhuis. "Hij had om 21.45 uur zijn vader nog gebeld om te zeggen dat ze daar heen gingen", licht zijn moeder toe. "Een kwartier later belde hij in paniek op en zei hij dat ze waren aangevallen."

Bij de fietstunnel in de wijk Bangert en Oosterpolder werden zij namelijk opgewacht door twee jongens op een zwarte Zip scooter, die vuur spuwden met gebruik van een aansteker en fles deodorant. De 13-jarige jongen kreeg de vlam richting zijn gezicht, en kon nog net op tijd zijn arm voor zijn hoofd slaan.

"Dat hij op tijd zijn armen voor zijn gezicht kon houden heeft hem gered" Moeder van 13-jarig slachtoffer

"Dat heeft hem gered", licht de moeder toe. "Maar hierdoor heeft hij wel brandwonden aan zijn hand opgelopen. En ook zijn dure jas is kapot gegaan." Het incident zorgt voor een shock bij het slachtoffer. De zwelling aan zijn hand is na een nacht koelen inmiddels afgezwakt, maar heeft nog een erg rode kleur. Ook is het voor de 13-jarige jongen voorlopig niet mogelijk om te kickboksen.

Een van zijn vrienden liep bij het incident verbrande wenkbrauwen op. Ook hij is erg geschrokken van wat er gebeurd is. De familie neemt vandaag verder contact op met de politie om aangifte te doen.

Meiden belaagd op fiets

Ook twee jonge dames zijn gister bedreigd, toen ze van de kermis in Wognum naar huis fietste. Op de Tweeboomlaan in Hoorn zaten twee jongens op een zwarte Zip scooter achter ze aan.

"Mijn dochter en haar vriendin reden in de buurt van de supermarkt, toen zij een scooter met twee jongens zagen staan. Ze vertrouwden het niet en besloten een klein stukje om te fietsen. Even verderop merkten ze dat ze achternagezeten werden door deze scooter, die hen niet in wilde halen", licht de moeder van een 14-jarig slachtoffer toe. Zij blijven liever anoniem.

"Je moet gewoon met je gore poten van mijn dochter af blijven!" Moeder van 14-jarige dochter die belaagd werd

Nadat de scooter uiteindelijk naast ze komt rijden wordt haar dochter aan het haar getrokken en in de zij geprikt door de jongen achterop. Haar vriendin krijgt na een paar duwen een trap tegen haar been, waardoor beiden ten val komen. Ze belanden met hun hoofd tegen een boom.

Met beide dames gaat het inmiddels weer een stuk beter. De hoofdpijn waarmee ze gisteravond in shock thuiskwamen, is afgezakt. De politie werd ingeschakeld en kwam bij hen thuis, waardoor de verhalen genoteerd zijn en er aangifte is gedaan. "Inmiddels weten heel veel mensen in onze omgeving wat er gebeurd is. Ik heb er vertrouwen in dat we die jongens gaan vinden. Je moet gewoon met je gore poten van mijn dochter af blijven!"

Kan niet langer

Volgens de moeders van de twee slachtoffers hebben deze jongens hetzelfde signalement. In reactie op onze vragen vertelt de politie dat ze bekend zijn met de incidenten van gisteren. "Op dit moment zien wij geen aanleiding om aan te nemen dat er een verband is tussen beide incidenten."

Beide vrouwen zijn het met elkaar eens. "Het lijkt steeds erger te worden, maar dit kan zo niet langer. Want wie is het volgende slachtoffer?"

De politie bevestigt dat er van beide voorvallen een melding is gedaan. Zij zien op dit moment geen aanleiding om te geloven dat het om dezelfde twee jongens op een zwarte scooter gaat. De politie zegt altijd te monitoren, ook op deze incidenten. "Als je zoiets overkomt, doe dan direct aangifte bij de politie."

De volledige namen van de moeders en kinderen zijn bekend bij de redactie.