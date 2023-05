Drie auto's op elkaar geklapt op N242 bij Heerhugowaard, weg tijdelijk afgezet

De politie kan deze oorzaak nog niet bevestigen. "Er is sprake van een kop-staartbotsing", vertelt de woordvoerder. "Het zal dan ook afgehandeld worden via de verzekering."

"Er zijn twee bestuurders met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd", meldt een woordvoerder van de politie tegen NH. De weg was tijdelijk afgesloten, maar is rond 15.50 uur weer helemaal vrijgegeven.

Opnieuw is het misgegaan op de N242. Vanmiddag botsten drie auto's op elkaar op de Westerweg in Heerhugowaard. De melding kwam om 14.50 uur binnen bij de hulpdiensten.

