Publiek steunt boeren op open dag: "We hebben ze hard nodig voor ons voedsel"

Het boerenleven spreekt tot de verbeelding. Zo bleek vandaag wel op de open boerderijdag van Hoeve Meerzicht in Monnickendam. Honderden mensen vermaakten zich met rondleidingen en spelletjes voor hun (klein)kinderen. "De kloof tussen burger en boer verkleinen. Dat willen we ermee bereiken," vertelt boerin Paula Kalverboer.

En dat bereiken lukt aardig op zo'n dag. Er is veel steun voor de boeren die het zwaar te verduren hebben. Er is nog steeds geen landbouwakkoord en de stikstofmaatregelen hangen als het zwaard van Damocles boven hun hoofd. Bezoekers aan de open dag halen hun schouder op als het gaat over deze maatregelen. "Wat nou stikstof, dan kun je ook naar andere bedrijfstakken wijzen."

Onzekerheid

Op de boerderij van Paula en haar man Piet zijn 120 koeien. "We hebben 72 hectare en dat is verhoudingsgewijs veel grond voor de koeien. Dus dat zit wel goed", zegt Paula. Ze heeft vertrouwen in de toekomst en verwacht dat haar zoon van 28 straks nog kan boeren. "Het is allemaal wel heel onrustig omdat er in Den Haag alleen maar wordt gepraat en wij niet weten waar we aan toe zijn."

Als je de kinderen zo ziet springen in het hooi, racen met een kruiwagen of zaklopen tot ze er bij neervallen, zou je denken dat er geen vuiltje aan de lucht is. "We gaan gewoon door met ons werk, zeven dagen in de week en zien wel wat de toekomst brengt. Ik denk niet dat we zonder boeren kunnen", zegt Paula. "We kunnen toch niet al ons voedsel uit het buitenland halen?"