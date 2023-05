Vierjarige aangereden voor de ogen van zijn vader: "Hij vloog drie meter door de lucht"

Het is de nachtmerrie van iedere ouder. Op een onbewaakt moment steekt de 4-jarige Mirza al spelend de Linnaeusstraat over en wordt geschept door een auto. "Ik zag hem drie meter door de lucht vliegen", zegt zijn vader, die op dat moment ook buiten is. Zijn zoon houdt een paar flinke schrammen en bulten over aan het ongeluk. Voor buurtbewoners is de maat vol, zij blokkeren de straat met kliko's.