Buurtbankjes om eenzaamheid tegen te gaan: "Ik wil hulp bieden aan de buurt"

Aanstaande zondag is het buurtbankjesdag. Het doel van deze dag: de onderlinge band tussen buren versterken. Voor Cindy Slaper-van der Werff uit Zaandam is het dit jaar extra bijzonder, want haar buurtbankje wordt 'geopend' door wethouder Natasja Groothuismink. "Met mijn bankje wil ik eenzaamheid tegengaan en hulp bieden aan de buurt."

Een impressie van buurtbankjesdag - Marlise Steeman

Een plek in de straat waar buurtbewoners met elkaar in gesprek kunnen gaan: dat is de functie van een buurtbankje. Het landelijke initiatief telt meer dan 1.200 bankjes en elke dag komen er vijf bij. Het is een initiatief van organisatie De Buurt, en werd in het leven geroepen om de saamhorigheid te bevorderen. Het is heel simpel: je zet een bankje neer, meldt het bankje aan en vervolgens kan de hele buurt er gebruik van maken. "Het doel is om mensen buiten je eigen bubbel te ontmoeten, eenzaamheid te verminderen en buurtbewoners te spreken die je normaal niet zo snel spreekt. Zo wordt het bankje een plek om naar elkaar om te kijken en meer begrip te tonen. Bovendien voegt het ook toe aan de gezelligheid van de buurt", zo laat de organisatie weten aan NH.

Sociale cohesie in Zaanstad Sinds een maand is Cindy Slaper-van der Werff ambassadeur van buurtbankjes en zondag wordt haar eigen bankje in gebruik genomen. Cindy: "Ik wil eenzaamheid tegengaan en hulp bieden aan de buurt." Mensen praten tegenwoordig bijna niet meer met elkaar, want iedereen heeft een druk leven. Het is echt: 'hoi, doei en dag'. Daar houdt het dan weer mee op. Ik weet niet meer wie er in mijn buurt woont.'' Daarnaast ziet Cindy dat mensen kampen met 'armoedeschaamte' en niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. "Met een buurtbankje komen ze toch hun huis uit, zo leer je de buurt kennen en kun je elkaar helpen." Buiten de pot piesen Dat Cindy zich graag voor de buurt inzet, blijkt uit haar eigen stichting Prakkie 075, waar zij zich inzet voor minderbedeelde mensen die geen recht hebben op de voedselbank maar ook niet genoeg geld hebben om hun boodschappen te betalen. "Sommige mensen piesen net buiten de pot. Ik zorg ervoor dat mensen toch hun brood, fruit en groente kunnen eten. Ik heb zelf een jaar lang gebruik moeten maken van de voedselbank, dus ik weet hoe het voelt om niets te hebben."

Buurtbankjesdag 2022 - Coco Olakunle

