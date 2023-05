'Vorig jaar ruim 2.000 taakstraffen uitgedeeld in Amsterdam'

Iemand moet een taakstraf uitvoeren wanneer de rechter dit besluit of wanneer een verdachte deze optie krijgt aangeboden door het Openbaar Ministerie. Voorbeelden van taakstraffen zijn vuil prikken op straat, graffiti verwijderen en helpen in de keuken van een verpleeghuis. In sommige gevallen kan een taakstraf in combinatie met een andere sanctie worden opgelegd.

Corona

Tijdens de coronapandemie werden er veel minder taakstraffen opgelegd en uitgevoerd dan in de jaren daarvoor. In het arrondissementsgebied Amsterdam, waartoe de gemeente Amsterdam behoort, zijn drie jaar geleden 2.353 taakstraffen opgelegd. In 2019 gebeurde dat 2.993 keer.

Het aantal mensen dat vanwege een verkeersdelict een taakstraf moet uitvoeren is de afgelopen jaren gestegen. Vijf jaar terug was dat 17 procent, vorig jaar was het bijna 30 procent aan mensen die zich hebben misdragen in het verkeer. Deze groep is inmiddels groter dan de mensen die zich agressief naar anderen hebben gedragen.

Het AD vroeg cijfers op over het aantal taakstraffen per arrondissement in de periode 2017 tot en met 2022. Het gaat om de taakstrafcijfers van de drie reclasseringsorganisaties samen. Dat zijn Reclassering Nederland, Jeugdbescherming en Reclassering van het Leger des Heils en de Stichting Verslavingsreclassering van de GGZ.