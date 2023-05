Inwoners geven dorpshuis in Burgerveen een tweede leven: "We hebben verder niks"

Jan-Marein Oelderik is vrijwilliger, bestuurslid bij de dorpsraad en één van de 360 bewoners van Burgerveend. "Bijna alles is door inwoners gedaan", vertelt hij. "Van de vloer slopen tot meubels uitzoeken, van muren schilderen tot groen snoeien. Eigenlijk is alleen de ruwbouw door een aannemersbedrijf gedaan."

Maaltijden voor eenzame ouderen

Het dorpshuis is een belangrijke ontmoetingsplaats in Burgerveen. "We hebben verder niks. Geen kerk, geen kroeg", vervolgt hij. "Dit is de enige plek waar we elkaar kunnen ontmoeten. Daarom willen we na de heropening nog meer activiteiten gaan organiseren: maaltijden voor eenzame ouderen, maar we hebben bijvoorbeeld ook pingpongtafels voor de jongeren neergezet."

Sentimentele waarde

Het is niet de eerste keer dat inwoners zelf het dorpshuis aanpakken: in 1961 en 1962 is het dorpshuis met behulp van de inwoners gebouwd. Inmiddels is het gebouw uitgegroeid tot het oudste dorpshuis van de gemeente Haarlemmermeer.

"Het dorpshuis heeft ook veel sentimentele waarde. Het is echt een begrip in het dorp, en van generatie op generatie overgegaan", voegt Bastiaan Sander van stichting Maatvast hieraan toe. Hij is sinds kort de beheerder van het pand en noemt de inzet van de vrijwilligers 'uniek'.