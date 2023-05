De Velsertraverse op de schop: vijf prangende vragen

Het kan je niet ontgaan zijn: de Velsertraverse wordt gerepareerd en dat gaat vanaf maandag de nodige verkeershinder opleveren voor verkeer dat de Velsertunnel in moet. Vijf prangende vragen over deze enorme klus, waar iedere verkeersdeelnemer in de IJmond last van gaat krijgen.

1 - Waarom moet het viaduct worden aangepast?

Sinds anderhalf jaar is er al een rijstrook dicht op de Velsertraverse, omdat er scheuren zitten in het beton. Dat zorgt nog niet voor acuut gevaar, maar het moet natuurlijk wel een keer gerepareerd worden. Na de klus is de Velsertraverse weer helemaal up to date en kunnen alle rijstroken open.