De Peiling: hoe maken we voetbal weer gezellig?

Het liep gisteravond na de wedstrijd tegen West Ham uit de hand in het stadion van AZ . Na het fluitsignaal braken er rellen uit. En ook het duel FC Groningen-Ajax werd van het weekend na negen minuten gestaakt nadat het veld tot twee keer toe werd bestookt met rookbommen en een supporter het veld op rende. Hoe krijgen we voetbal weer gezellig?

Het kost de gemeenschap klauwen vol met geld om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden. ME en politie moeten supportersstromen scheiden en de veiligheid handhaven in stadscentra en op treinstations als er een belangrijke voetbalwedstrijd is.

Families en gezinnen

Voetbalwedstrijden trekken niet alleen fanatieke supporters van de harde kern aan. Ook families en gezinnen met (jonge) kinderen genieten graag van hun favoriete club. De onrusten en het geweld maken het dagje uit niet leuker.

Wat vind jij?

Kan je van de gemeenschap verlangen dat zij opdraaien voor de hoge kosten die risicowedstrijden met zich meebrengen? Durf jij nog wel naar het stadion met je kinderen? En hoe zorgen we ervoor dat voetbal weer voor en van iedereen wordt?